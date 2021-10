Wacker-Damen feierten den langersehnten ersten Sieg nach dem Umbruch

Jenbach – Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge in der Bundesliga empfingen die Wacker-Damen am Sonntag im Stadion Jenbach den FC Südburgenland. Ein wahrer Abstiegskracher zwischen dem schwarzgrünen Tabellenschlusslicht und dem Vorletzten, den die Innsbruckerinnen mit 4:0 (1:0) für sich entschieden und so die Rote Laterne an die unterlegenen Gäste abgeben konnten.