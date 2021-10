Frau auf Kleinkraftrad stieß in Innsbruck mit Traktor zusammen

Innsbruck – Eine 57-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in Innsbruck bei einem Unfall verletzt worden. Ein Österreicher war gegen 15.10 Uhr mit seinem Traktor auf dem Bleichenwegs unterwegs gewesen. Er fuhr in Richtung Süden und wollte in eine Gemeindestraße nach links einbiegen. Er fuhr rechts außen und blinkte links, um einzubiegen.