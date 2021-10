Forderung nach 30er in Thaur ist zurück am Tapet

Jede Menge Durchzugs- und „Binnenverkehr“: Die Bauerngasse im Ortskern ist nur eine der stark befahrenen Achsen in Thaur.

Thaur, Absam, Rum – Quer durchs Land ist die Verkehrsbelastung eines der Reizthemen – so auch in Thaur, das durch sein sternförmiges Siedlungsgebiet fast zwangsläufig eine hohe Verkehrsdichte im Dorfkern aufweist. Gemeindevorstand Joe Bertsch (Grüne) will daher auf die Tempobremse treten: Schon vor einem Jahr hat er den Antrag gestellt, dass auf definierten Straßenabschnitten im Ortszentrum Tempo 30 verordnet werden solle.