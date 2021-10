Ärger über fehlende Zahlen in Innsbruck, Pläne für große Photovoltaikanlage

Innsbruck – Die Innsbrucker Stadtpolitik nimmt in dieser Woche mit dem Oktober-Gemeinderat wieder voll Fahrt auf. Die Grünen werden bei der Sitzung in der Aktuellen Stunde die Klimakrise zum Thema machen – auch eine Präsentation zum Baumreihenkonzept und zur Sicherheitslage ist geplant.

Dass er als Vorsitzender des Finanzausschusses vergangene Woche noch keine Unterlagen erhalten hatte, verärgerte GR Markus Stoll (FI). „Wir haben auch keine Hochrechnung über die Einnahmen oder einen Budgetpfad“, sagte Stoll. Das sieht auch GR Mesut Onay (ALI) so, der die Grünen kritisiert, weil diese bereits „munter Presseaussendungen“ zu den Details verschicken würden. Spannung im Gemeinderat ist also garantiert.

Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (VP) schreibt sich auch den Klimaschutz auf seine Fahnen. Er wird im Gemeinderat einen entsprechenden Vorstoß in Sachen „Sonnenkraftwerke“ einbringen. Geht es nach Anzengruber, dann sollen insbesondere die Gewerbe- und Industrieflächen in der Rossau genutzt werden. „Viele Unternehmen haben auf ihren Produktionshallen große Flächen, die derzeit noch komplett ungenutzt sind“, so der Vizebürgermeister, der mit einer derartigen Idee nicht zum ersten Mal an die Öffentlichkeit tritt.