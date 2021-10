Spenden aus Lichterkapelle Serfaus: 12.000 Euro gingen an Lebenshilfe

Serfaus, Landeck, Imst – Über eine tolle Spende durften sich kürzlich die Lebenshilfe-Mitarbeiterinnen Patricia Maaß (Landeck) und Petra Lenz-Eiterer (Imst) bei der Lichterkapelle in Serfaus freuen. Dort überreichte ein Team der Komperdellbahnen mit Stefan Mangott, Andrea Pfeifer-Scherl und Reinhard Walch einen 12.000-Euro-Scheck an die beiden. Kapellen-Besucher hatten im Laufe des Sommers Kerzen entzündet und dazu eine kleine Spende geleistet. Die gesammelten Spenden werden jährlich an eine Hilfsorganisation übergeben. (za)