Jongleur mit digitalen Stuckaturen: Kunst für Innsbrucker Spitalskirche

Peter Kogler: Was soll ich dazu schon sagen. Die Vorgaben für diese Arbeit waren allerdings sehr speziell. Die Spitalskirche mit ihrer klaren Form ist wunderschön und mit Kindheitserinnerungen verbunden. Denn als in Innsbruck Aufgewachsener bin ich mit meiner Mutter hier oft eingekehrt und wenn mir langweilig wurde, habe ich mich gedanklich in den barocken Stuckaturen verloren. Und das habe ich offensichtlich in meinem Gehirn abgespeichert.