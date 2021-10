„Abläufe gleich wie bei NASA“: Mars-Simulation mit Technik aus Tirol

Innsbruck – Der entscheidende Funkspruch wird heute so beginnen: „Innsbruck an Mars, bereit zur Landung.“ Die Mitarbeiter des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF), die von Tirol aus ihre 13. Mars-Simulation koordinieren, und die Analog-Astronauten in dem eigens aufgebauten Habitat in der israelischen Negev-Wüste nehmen ihre Mission durchaus ernst. Eine Frau und sechs Männer werden ab heute vor Ort drei Wochen lang von der Außenwelt isoliert sein und so tun, als ob sie tatsächlich ihre Füße auf den Roten Planeten setzen können.

Insgesamt sind mehr als 200 Forschende aus 25 Ländern sowie u. a. die israelische Raumfahrtagentur an der insgesamt vierwöchigen Mars-Simulation – der bisher größten des ÖWF – beteiligt. Es ist geplant, dass die Analog-Astronauten 25 Experimente durchführen. Außerdem wird ein Navigationssystem für Mars-Drohnen, das derzeit bereits am echten Mars beim NASA-Helikopter „Ingenuity“ verwendet wird, in der Wüste getestet. Dort wird eine drei Kilogramm schwere Drohne im Einsatz sein, die sich mithilfe hochpräziser Kameras an der Oberfläche orientiert. So will man die Navigationstechnik weiter verfeinern und später einmal am Mars einsetzen. (chris)