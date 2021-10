Wirtschaftsnobelpreis geht an Forscher Card, Angrist und Imbens

Stockholm – Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die Forscher David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Wie im Vorjahr ist der Preis mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert.