Die Folgen der Regierungskrise von Wien bis nach Tirol: Das war „Tirol Live"

Den Rückhalt für Sebastian Kurz in der ÖVP sieht die Expertin durch Wortmeldungen aus den Bundesländern bröckeln. "Um ein mächtiger Schattenkanzler zu sein, braucht er einen bedingungslosen Rückhalt in der eigenen Partei. Und ich haben schon den Eindruck, dass dieses Vertrauen in den eigenen Parteiobmann drastisch gesunken ist", sagte Stainer-Hämmerle.