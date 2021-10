Ab 18 Uhr auf TT.com: „Tirol Live“ heute im Zeichen der Politik

Der Wechsel von Sebastian Kurz vom Bundeskanzleramt ins Parlament hat am Samstag zumindest seine Abwahl und die Bildung einer Regierung ohne ÖVP verhindert.

Was das für die Zukunft heißt und wie es weitergehen könnte, darüber spricht TT-Chefreporterin Anita Heubacher mit Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen in Wien auf Schwarz-Grün in Tirol haben, analysiert anschließend Peter Nindler aus der TT-Landespolitikredaktion.