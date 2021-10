Pema 2 ausgezeichnet: Der Stoff, der Gebäude zum Glitzern bringt

Innsbruck, Dornbirn – Seit 1998 schreibt das Wiener Aluminium-Fenster-Institut in Kooperation mit der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur alle zwei Jahre den Aluminium-Architektur-Preis aus. Bei dem es um exzellente Baukunst genauso wie um Aluminium als Werkstoff geht. Um einer breiteren Öffentlichkeit aufzuzeigen, was mit diesem alles möglich ist. Wobei mit dem von einer Fachjury begleiteten Preis nicht nur die Planer, sondern auch die Alubauer und natürlich auch die das alles möglich machenden Bauherren ausgezeichnet werden.

Erstmals in der Geschichte des Preises hat sich die Jury diesmal für zwei gleichwertige Siegerprojekte entschieden: das von den Wiener Berger+Parkkinen Architekten geplante Paracelsus Bad und Kurhaus in Salzburg sowie das vom Innsbrucker Architekten Rainer Köberl in Dornbirn gebaute BTV Bank- und Geschäftshaus. Das Köberl als ungleiche Zwillinge konzipiert hat, die der viel befahrenen innerstädtischen Kreuzung, an der sie stehen, sozusagen die kalte Schulter zeigen. Wobei das eigentliche Bankgebäude wesentlich kleiner als das Geschäftshaus ist, um trotzdem die Nr. 1 zu sein. Dessen straßenseitige, leicht geknickte Fassade im unteren Teil praktisch geschlossen ist, um sich im obersten Geschoß zu öffnen. Allerdings sehr verschämt, weil „verschleiert“ durch vertikal gesetzte Lamellen aus silbrig glänzendem Aluminium.