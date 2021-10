Facebook und Co bekämpfen Falsch-Infos in Australien mit Jury

Menlo Park, Mountain View, San Francisco – Die US-Technologieriesen Facebook, Google und Twitter haben in Anbetracht der Androhung neuen Ärgers durch die australische Regierung ein Gremium zur Bekämpfung von Falschinformationen in das Leben gerufen. Die neue Jury zeige, die Branche sei bereit, sich selbst zu beaufsichtigen, teilte der zuständige Branchenverband Digi am Montag mit, der neben den genannten US-Technologiekonzernen auch die Kurz-Videoplattform TikTok und Apple vertritt.