„Nicht gebraucht"-Werbekampagne sorgt für Aufregung

Wien – Seit geraumer Zeit sind in einigen Städten - unter anderem in Haltestellenhäuschen in Wien - Plakate etwa mit dem Slogan "Mit einer Behinderung wirst du NICHT gebraucht" zu sehen. Behindertenorganisationen zeigten sich am Montag erbost. So sprach das Beratungszentrum "Bizeps" von einer "kalkuliert widerlichen Provokation". Es gebe bereits Rückmeldungen von erbosten Menschen, hieß es.