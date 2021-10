Wolfsverdacht bei sechs gerissenen Schafen in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – Wie das Land Tirol am Montagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, wurden am Wochenende im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen sechs tote Schafe aufgefunden. Eine amtstierärztliche Untersuchung hat einen konkreten Verdacht auf einen Wolf als Verursacher ergeben. In Flaurling wurde ein verletztes Tier gefunden – hier liegen keine konkreten Hinweise auf einen Wolf vor. Eine genetische Untersuchung soll nun aber in beiden Fällen Klarheit bringen. Sowohl von den toten Schafen als auch vom verletzten Tier wurden Tupferproben genommen, die nun analysiert werden.