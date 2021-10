Pkw prallte im Alpbachtal gegen Böschungsmauer: Auto überschlug sich

Reith im Alpbachtal – Ein spektakulärer Unfall ist am Montag in Reith im Alpbachtal vergleichsweise glimpflich verlaufen. Gegen 18.15 Uhr war ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Alpbacher Straße in Richtung Brixlegg unterwegs. In Reith verlor der Slowene die Kontrolle über sein Auto. Nach dem Tunnel geriet der Pkw über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen die Böschungsmauer. Der Wagen überschlug sich mehrmals, bis er auf den Rädern zum Liegen kam.