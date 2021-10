Klingender Beitrag zum Jubiläum des Schwazer Lions-Clubs

Schwaz – Seit 40 Jahren sind die „Geistlichen Konzerte“ des Lions-Clubs Schwaz Fixpunkte im Kulturkalender der Stadt. Prof. Walter Knapp hat alljährlich mit dem Chor und Orchester des Musikkollegiums unter Beiziehung bekannter Vokal- und Instrumentalsolisten musikalische Leckerbissen serviert. Er hatte die Idee, eine Jubiläums-CD mit Highlights der vergangenen 40 Jahre aufzulegen. Auf dem Tonträger sind 18 klassische Gassenhauer, von Händels „Messias“ bis zu Mozarts „Ave verum“, zu hören. Beim Jubiläums-Konzert wurde an Guardian P. Markus die erste CD übergeben, „seine“ Franziskanerkirche diente nämlich von Anbeginn an als Konzertsaal. Die neue CD ist in der Rathaus-Info erhältlich.