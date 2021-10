Narzissmus-Tagung in Innsbruck: Gemeinsam gegen Missbrauch

Innsbruck – Joe Aigner, Pädagoge, Psychologe und einer der Redner auf der ersten Tagung gegen narzisstischen Missbrauch im Innsbrucker Rathaus, brachte es auf den Punkt: „Das ,Höher-Weiter-Mehr-Credo‘ unserer kapitalistischen Gesellschaft bringt eine große Anzahl an Narzissten hervor.“ Gabriele Fischer, Landesrätin für Soziales, dazu in ihrem Eingangs-Statement: „Wir kommen Kontakten mit ihnen nicht aus.“

Die Folgen für das Umfeld von so genannten malignen (bösartigen) Narzissten sind oft fatal, denn empathisch und beziehungsfähig sind diese nicht. Wie groß die Not der von narzisstischem Missbrauch Betroffenen ist, belegten die Vorträge derer, die den Weg aus den zerstörerischen Beziehungen bereits hinter sich gebracht haben.

Akhila Daniela Kotowski stellte ihr Filmdebüt „The Love of my Life, me“ vor. Darin erzählt sie über die emotionale und körperliche Gewalt, die sie in der Beziehung mit einem Narzissten erlebte. Sie macht allen Betroffenen Mut, ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen.