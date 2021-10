Politologin Stainer-Hämmerle in „Tirol Live“: „Angst, dass da noch was kommt“

Innsbruck – Vor allem durch die kritischen Wortmeldungen der schwarzen Landeshauptleute aus Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark sieht Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle den Rückhalt für Sebastian Kurz in der ÖVP „bröckeln“. Das Vertrauen in Kurz sei drastisch gesunken. Ohne diesen starken Rückhalt könne Kurz als Klubobmann und Parteichef aber nicht die Rolle eines Schattenkanzlers übernehmen. „Es könnte durchaus sein, dass manche in der ÖVP auf den neuen Kanzler, Alexander Schallenberg, setzen“, sagt Stainer-Hämmerle bei „Tirol Live“.

Ob und wie lange die ÖVP noch an Kurz festhält, lasse sich schwer sagen. „Die Angst ist groß, dass da noch was kommt.“

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen mit den Hausdurchsuchungen erst begonnen. Was diese bringen, ist noch völlig offen. Neben Kurz ist unter anderem auch sein Pressesprecher Johannes Frischmann, ebenso Tiroler wie Thomas Schmid, ins Visier der Justiz geraten. Dass man in den ÖVP-Landesorganisationen so gar nichts mitbekommen habe, was da in Wien laufe, hinterfragt Stainer-Hämmerle. Schließlich seien gute Beziehungen zum „loyalen Kreis“ rund um Kurz innerhalb der Partei auch ein Wettbewerbsvorteil gewesen. Außerhalb der Partei sei die Einigkeit hinter Kurz von Vorteil gewesen.