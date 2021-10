„Bürgerbräu“-Causa: Tiroler Brauerei Starkenberg prüft Schritte im Bierstreit

Tarrenz – Im Streit rund um die neue Biermarke „Bürgerbräu Innsbruck“ des Brau-Union-Konzerns überlegt die Tiroler Privatbrauerei Starkenberg nun weitere Schritte. Wie berichtet, hatte die Brauerei Starkenberg mit Sitz in Tarrenz die neue Biermarke „Bürgerbräu Innsbruck“ der Brau-Union-Tochter Craftvoll als irreführend kritisiert, weil das Bier nicht in Innsbruck gebraut wird, wie das große Logo samt Stadtwappen auf den Bierflaschen dem Kunden suggeriere, sondern in der Falkenstein-Brauerei des Heineken-Konzerns in Lienz. Dies sei für den Kunden nur winzig auf der Rückansicht der Flaschenetikette erkennbar.