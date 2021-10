Die Spuren von 007 bringen Bond-Fans nach Sölden

Daniel Craig bei der Premiere des neuen James-Bond-Films „No Time to Die“(l.). Das „ice Q“-Restaurant an der Gaislachkogl Bergstation war mit seiner imposanten Kulisse Drehort des Bond-Streifens „Spectre“.

Im „ice Q“-Restaurant am Gaislachkogel in Sölden ist an diesem Tag ein Wodka Martini der angesagte Aperitif. Natürlich geschüttelt – nicht gerührt. Denn auch sechs Jahre nachdem sich der Gourmettempel auf 3048 Metern Höhe von der „Hoffler Klinik“ im James-Bond-Film „Spectre“ wieder zurück in ein Lokal verwandelt hat, ist der britische Geheimagent omnipräsent.