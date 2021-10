WM-Play-off und Co.: ÖFB-Team vor ungewöhnlichem Länderspieljahr 2022

Wien – Auf Österreichs Nationalmannschaft wartet ein ungewöhnliches Länderspieljahr 2022. Das erste ÖFB-Match steigt Ende März, wohl im Rahmen des WM-Play-offs. Im Juni folgen gleich vier Matches in der Nations League, dafür gibt es im Oktober gar keine Nationalteam-Auftritte. Was im November passiert, ist davon abhängig, ob David Alaba und Co. bei der WM-Endrunde in Katar dabei sein werden.