ÖVP-Ermittlungen: Meinungsforscherin Sabine Beinschab festgenommen

Wien – In der Inseraten-Korruptionsaffäre rund um die ÖVP und Alt-Kanzler Sebastian Kurz wurde die Meinungsforscherin Sabine Beinschab vorübergehend festgenommen. Die Festnahme soll bei einzelnen anderen Verdächtigen, gegen die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen der Inseraten-Korruptionsaffäre ermittelt wird, „hochgradige Nervosität“ ausgelöst haben. Das war am Dienstag aus Wiener Anwaltskreisen zu hören. Informationen der APA zufolge befand sich Beinschab am Dienstagnachmittag noch immer in Gewahrsam.