1:3-Niederlage in Finnland herber Dämpfer für Österreichs U21-Team

Tampere – Für Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat es im Kampf um ein Fixticket für die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien am Dienstagabend einen Rückschlag gegeben. Das Team von Trainer Werner Gregoritsch kassierte in Tampere gegen Finnland eine 1:3-Niederlage und ging damit im fünften Spiel zum zweiten Mal als Verlierer vom Platz. Die ÖFB-Auswahl verlor mit neun Punkten die Tabellenführung an Kroatien (12). Auch Norwegen (9) zog vorbei. Finnland hält bei sieben Zählern.