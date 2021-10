Tiroler Symphonieorchester: Auswärts und daheim, prominent geführt

Oksana Lyniv und das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck laden zum Konzert-Triple: heute in Salzburg, ab Donnerstag in Innsbruck.

Innsbruck, Salzburg – Wie jedes Orchester, das zu Recht auf sich hält, begibt sich das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck (TSOI) mitunter auf Konzertreise. Viel Spielraum lässt das dicht gedrängte Programm in der Tiroler Heimat allerdings nicht. Heute konzertiert das TSOI auf Einladung der Salzburger Kulturtage im Großen Festspielhaus im Herzen Salzburgs: große Adresse, große Gefühle an einem hoffentlich gelungenen Abend.

Vorneweg agiert in Person von Oksana Lyniv eine der aufstrebenden Dirigentinnen unserer Zeit. Von 2017 bis 2020 war die 43-Jährige Chefdirigentin an der Oper Graz. Vergangenen Sommer leitete sie in Bayreuth Wagners „Fliegenden Holländer“, als erste Frau am Pult in der Geschichte der Festspiele.