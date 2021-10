Fußgänger in Innsbruck von Radfahrer gerammt: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Ein Radfahrer soll nach einer Kollision mit einem Fußgänger am Dienstag in Innsbruck Fahrerflucht begangen haben. Gegen 20.15 Uhr ging ein 51-Jähriger von der Olympiaworld in Richtung Olympiabrücke. Beim Schutzweg über das Sillufer wurde er nach eigener Aussage von einem entgegenkommenden Radfahrer gerammt. Der Mann stürzte zu Boden. Der Radler sei nicht gestürzt und ohne anzuhalten weitergefahren.