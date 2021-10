Johann Sebastian Bach: Der mühsame Weg ins Licht

Kufstein – Musik kann Trost spenden, Musik kann auch Hoffnung geben. In Zeiten der Pandemie, der täglichen Katastrophenmeldungen und der Unsicherheit kann Musik auch den Weg in das Licht zeigen. Genau das macht Johann Sebastian Bach in seiner Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21. Wohl in keinem anderen Werk stellte er den Menschen so sehr in den Mittelpunkt wie in diesem – das Leiden und die Zweifel des Individuums prägen Harmonien und Verlauf. Es ist ein schwerer Weg, den Musiker und Zuhörer gehen. Voller Klagen, Leiden und Fragen. Gegossen in eine die Grenzen der Emotionen auslotende, ergreifende Musik.