Rotes Kreuz in Wörgl braucht mehr Nachwuchs

Wörgl – Die Bilanz der Ortsstelle Wörgl des Roten Kreuzes zeigt, welcher wertvolle soziale Beitrag für die Bevölkerung in und um Wörgl geleistet wird. Und das trotz Corona-Pandemie, die alle Mitglieder an ihre Leistungsgrenze brachte, wie der bei der Jahreshauptversammlung wiedergewählte Ortsstellenleiter Gehard Thurner berichtete.

Mit dem Lernhaus, der Tafel, dem Warenhaus und dem Kleiderladen stellt sich das Rote Kreuz in Wörgl außerhalb der Rettungsdienste seiner sozialen Verantwortung. Im Lernhaus werden bildungsbenachteiligte Kinder im Volksschulalter kostenlos gefördert. Die Pandemie machte dem Projekt im Schuljahr 2020 aber einen Strich durch die Rechnung, wie zu erfahren war. Ein weiteres Vorzeigeprojekt ist die Tafel, die in den letzten Jahren an 205 Tagen über 17,5 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Personen verteilen konnte. Im Warenhaus konnte man über 20.000 zufriedene Kunden begrüßen und im Kleiderladen waren es in vier Jahren 22.000 Kunden. Die Angebote haben in der neuen Wache Räume erhalten, deren Errichtung Ortsstellenleiter Thurner als größte Herausforderung der vergangenen Jahre bezeichnete.