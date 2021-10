Abgabe fraglich: Leerstandserhebung erhält ihr rechtliches Korsett

Nicht in jedem Mehrparteienhaus ist auch jede Wohneinheit einer Türnummer zugeordnet. Nur so ist aber Leerstand feststellbar.

Innsbruck – Dass Immobilien-Heuschrecken seit Jahren den heimischen Wohnungsmarkt abgrasen, ist das eine Problem. Das andere: das oft damit einhergehende, spekulative Leerstehenlassen dieses Wohnungsbestandes. Weil auch das die Preise in astronomische Höhen treibt. Innsbruck müht sich seit Jahren vergeblich damit, diesen Bestand mit belastbaren Zahlen zu quantifizieren. Mit mehr als einer Pi-mal-Daumen-Schätzung hat auch Bürgermeister Georg Willi (Grüne) noch nicht aufwarten können. An die 3000 Wohnungen sollen in der Landeshauptstadt ohne Mieter sein – belastbar ist diese Zahl nicht.