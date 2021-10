Neuer betreuter Pausenraum in Jenbacher Mittelschule eröffnet

Der Raum am Eingang der Schule ist mit Küchenzeile, Sitzecke und großem Tisch ausgestattet, an dem Hausaufgaben gemacht werden können und die Mittagsjause verspeist wird. „Dass wir die Betreuung hier übernehmen, ist ein Novum in der Schulsozialarbeit“, erklären Patrick Haase und Irmgard Kirchmair von der Schulsozialarbeit Tirol, die seit 2012 am Standort Jenbach tätig ist. Beratung, Konfliktmoderation, Präventionsarbeit in Form von Gruppenprojekten zählen normalerweise zu ihren Aufgaben. Die neue Zugangsmöglichkeit passe ins Konzept, zumal sie ermöglicht, den Lebensraum Schule mitzugestalten. (ad)