Corona kostete Med-El 40 Mio. Euro Umsatz

Innsbruck – Nicht nur Hotels und Geschäfte wurden im Corona-Jahr zumindest vorübergehend geschlossen, das Virus lähmte weltweit vor allem die Krankenhäuser. Das bekam auch der international tätige Tiroler Hörimplantate-Hersteller Med-El mit Sitz in Innsbruck zu spüren. Im Geschäftsjahr 2020 (bis Ende November 2020) knickte der Konzernumsatz um etwa 11 % von zuvor knapp 359,7 Millionen Euro auf 318,2 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen in seiner mittlerweile einsehbaren Konzernbilanz ausführt. „Konkret durften Covid-19-bedingt an zahlreichen Kliniken in nahezu allen Ländern über sechs Wochen und länger keine Implantationen durchgeführt werden und waren auch Möglichkeiten zur postoperativen Nachsorge erschwert“, begründet Med-El den Rückgang. Der Konzernumsatz habe daher nur 318,2 Mio. Euro betragen.