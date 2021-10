Üble Nachrede über Polizisten: Teilen von Unwahrheit geht ins Geld

Innsbruck – Über Social-Media-Aktivitäten wird das Medienrecht plötzlich auch für Privatpersonen relevant – in die eine und andere Richtung. So werden über das Anfertigen und Teilen von halblustigen Bildern mit unsachlichen Kommentaren auf Facebook & Co. täglich die Persönlichkeitsrechte Tausender verletzt. Den wenigsten Benutzern Sozialer Medien ist aber bewusst, dass sie mit ihrem Account selbst ein öffentliches Medium betreiben.

Eine Ermächtigung an die Staatsanwaltschaft zur Strafverfolgung der üblen Nachrede folgte. RA Robert Kerschbaumer macht zugleich medienrechtliche Ansprüche in Richtung Bild-, Datenschutz- und Urheberrechtsverletzungen wahr. Auf Anfrage der TT bestätigte der Anwalt, dass er bundesweit an die 500 Anzeigen verfasst hat. Am Landesgericht wurden bereits an die 20 Prozesse geführt – die TT war dabei. Erschreckend, wie wenig die Angeklagten oft über das Verhalten in Sozialen Medien und den Umgang mit dem eigenen Account wissen.