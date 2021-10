In Woche der Wahrheit hat bei Schwaz der Liga-Alltag vorerst Vorrang

Schwaz – Mit der Rückkehr ins internationale Geschäft, dem EHF European Cup und Heimspiel gegen Anorthosis Famagusta am Samstag (18 Uhr) haben sich die Schwazer Handballer noch nicht wirklich beschäftigt.

„Das wird eine Wundertüte, aber eins nach dem anderen, und jetzt müssen wir uns mit Bruck beschäftigen, denn nach der Niederlage in Linz stehen wir schon unter Zugzwang“, notiert Kapitän Alexander Wanitschek nach zwei Null-Runden (zuvor Heimniederlage gegen Hard) in der HLA Meisterliga: „Wir haben alles besprochen. Man übersieht, dass einige in der Vorbereitung gefehlt haben. Deswegen sind wir noch nicht auf dem Level der letzten Saison und es können Ausrutscher passieren. Wir müssen jetzt schnellstmöglich zu uns finden. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen“, krempelt der 31-jährige Routinier die Ärmel hoch.