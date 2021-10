Ab 18 Uhr auf TT.com: Tanz und das Häuschen im Grünen heute bei „Tirol Live“

Braucht es Limits für Einfamilienhäuser, damit in Tirol nicht alles verbaut wird? Diese Frage diskutieren bei „Tirol Live“ (ab 18 Uhr auf TT.com) die Wohnbausprecherin der SPÖ, die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik , und der Wohnbausprecher der Liste Fritz, Markus Sint .

Wie stellen wir uns Tirol in Zukunft vor? Das wiederum haben die Universität Innsbruck und die Lebensraumholding versucht, in einer Studie festzuhalten. Mittwochabend wird sie in Innsbruck diskutiert. Studienautor Johann Füller ist vorher bei „Tirol Live“.