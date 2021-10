Deutsche Regierungskommission: 14 Millionen E-Autos bis 2030 nötig

Hamburg – Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs muss nach Einschätzung einer deutschen Regierungskommission deutlich an Fahrt gewinnen. "Trotz technischer Fortschritte konnte der Verkehrssektor in den letzten Jahren die CO2-Emissionen nicht reduzieren", heißt es im Abschlussbericht der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Laut dem Gremium müssen bis 2030 bis zu 14 Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs sein, um einen ausreichenden Beitrag zu dem Klimaschutzzielen zu liefern.

Von diesen Größenordnungen ist der Pkw-Fuhrpark allerdings noch sehr weit entfernt. Nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) waren Anfang dieses Jahres 48,25 Mio. Pkw in Deutschland zugelassen, von denen rund 309.000 reine Elektroautos waren - ein Anteil von 0,6 Prozent. Allerdings haben die Zulassungszahlen neuer E-Autos zugelegt: In den ersten neun Monaten 2021 kamen nach KBA-Daten rund 2,02 Mio. neue Pkw in den Verkehr. Darunter waren knapp 237.000 Pkw mit einem rein elektrischen Antrieb - ein Marktanteil von inzwischen fast 12 Prozent.