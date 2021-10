Der stärkste Kaffee der Welt: Eine Tasse für Koffein-Junkies

Raus aus dem Bett und erst einmal eine heiße Tasse Kaffee. So oder so ähnlich machen es viele Menschen, um frühmorgens in die Gänge zu kommen. Wer künftig Kaffee der Marke „Black Insomnia“ konsumiert, sollte es allerdings besser bei dieser einen Tasse belassen. Die Hersteller werben damit, dass dies der „stärkste Kaffee der Welt“ sei. Was sie bereits auf mehreren Wettbewerben bewiesen hätten.