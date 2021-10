World Extreme Run Challenge: Die Streif hinauf und gleich wieder hinunter

Resnik: Ach so, schwimmen gehen kann man immer. Ich gehe mit meinen Judo-Leuten (trainiert die Volksbank Judo-Tigers, Anm.) im Jänner statt Duschen um Mitternacht in den Fischteich. Ich erinnere mich auch noch an den ersten Wien-Triathlon vor zehn Jahren oder mehr, den der Wolfgang Konrad veranstaltet hat. Das Wasser hatte 15 Grad und ich bin davon ausgegangen, dass da nicht viele reinspringen werden. Aber alle sind geschwommen.