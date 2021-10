Korb von Kran kippte: Männer stürzten in Elbigenalp aus vier Metern ab

Bei dem schweren Arbeitsunfall in Elbigenalp wurden zwei Männer verletzt.

Elbigenalp – Bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe wurden am Mittwochabend zwei Männer in Elbigenalp schwer verletzt. Die beiden Österreicher im Alter von 59 und 60 Jahren wollten gegen 18 Uhr ein Konsolengerüst an der Außenwand eines Neubaus aufstellen.