Forscher Füller bei „Tirol Live“: Weniger Arbeit, mehr Car-Sharing

So könnte eine 35-Stunden- bzw. Vier-Tage-Woche tatsächlich Realität werden, sagte der Forscher – und das Leben von Touristikern bis Landwirten erleichtern. Auch die durch Covid beschleunigte digitale Arbeitswelt werde zunehmend zur Normalität. Die Studie beschäftigt sich aber nicht nur mit einzelnen Branchen, sondern soll „ein Leitbild für den ganzen Standort“ sein, betrifft also unter anderem auch Themen wie Raumordnung oder Verkehr. Letzterer soll CO2-neutral und „intelligent gesteuert“ sein, sagt Füller. Sprich: Digitale Systeme sollen durch Stauvorhersagen und angebotene Alternativen für eine Entzerrung in beliebten Ausflugstälern sorgen. Car-Sharing soll aus der Nische in die Mitte ziehen – aktuell sitzt laut VCÖ in 90 Prozent der Autos nur eine Person – und elektrisch betriebene Shuttles in Tourismusregionen den Individualverkehr ersetzen.Nicht neu, aber umstritten: Die Herkunftsbezeichnung soll verpflichtend in heimische Speisekarten ziehen.