Ötztaler Museen: Museumspreis fließt in Forschung

Längenfeld – Seit 15 Jahren wird der Österreichische Museumspreis an eines von 780 Museen vergeben. Heuer fiel die Wahl auf die Ötztaler Museen. „Viele Museumseinrichtungen in Österreich leisten großartige Arbeit“, übt sich Edith Hessenberger in Bescheidenheit. Nach dreijähriger Arbeit unter ihrer Geschäftsführung wurde „Wien“ auf die Aktivitäten im Ötztal aufmerksam. „Zu Beginn war es wichtig, die Museumsarbeit auf stabile Beine zu stellen“, erinnert Hessenberger. Seit der Gründung einer Museums-GmbH arbeiten sie und ihr Team daran, die Grundlagenforschung, aber auch das Ausstellungswesen im Ötztal voranzutreiben. „Der Preis geht wohl in erster Linie an die Region, die es geschafft hat, Synergien zu bilden und diese unter eine professionelle Führung zu stellen“, bestätigt Hessenberger ein gerüttelt Maß an „Vorzeigecharakter“ für andere Regionen Österreichs.