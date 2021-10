Kulturquartier St. Bartlmä: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Innsbruck – Im Sommer verkündete Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne), ein Kulturquartier St. Bartlmä realisieren zu wollen. Das Areal in Wilten mit ehemaligen Fabrikshallen und Freiflächen soll demnach mit Gastronomie, Clubs, Märkten, Kultur- und Freizeitangeboten mannigfach bespielt und für die gesamte Bevölkerung geöffnet werden. Ein umfassendes Konzept existiert bereits. Für sein Vorpreschen erntete Willi unmittelbar Kritik. Danach wurde es still um die Bartlmä-Pläne – bis zur Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Dort erntete der grüne Klub Spott und Häme für seinen Antrag, einen runden Tisch zum Kulturquartier St. Bartlmä einzurichten.