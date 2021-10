Blanik und Sint bei „Tirol Live“: Reichen 400 Quadratmeter fürs Einfamilienhaus?

Innsbruck – Wie viel Grund darf für ein Einfamilienhaus in Tirol verbraucht werden? Darüber wurde vor Kurzem in Tirol diskutiert. ÖVP, SPÖ und Grüne sehen Grenzen für das Einfamilienhaus. 400 Quadratmeter schweben diesen Parteien in etwa vor. FPÖ, NEOS und Liste Fritz sehen das anders und lehnen eine Beschränkung ab.