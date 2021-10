Enrique Gasa Valga bei „Tirol Live“: Mamas Tipp in getanzter Form

Innsbruck – Mit zwei Wochen Verspätung, die Sanierung wurde nicht rechtzeitig fertig, geht im Großen Haus des Tiroler Landestheaters am Sonntag erstmals wieder der Vorhang auf. Zu sehen ist ein weiteres Tanzstück des Chefs höchstpersönlich: Tanzcompany-Direktor Enrique Gasa Valga setzt Romy Schneiders allzu kurzes, turbulentes Leben zwischen schauspielerischen Höhenflügen und privaten Abstürzen in Szene.

Mit fremden Federn will sich der Katalane aber nicht schmücken. „Die Idee zum Stück ,Romy Schneider‘ ist von meiner Mama“, erzählt Gasa Valga im Interview mit Anita Heubacher bei „Tirol Live“, dem neuen TV-Format der Tiroler Tageszeitung. „Beim Kochen“ habe Mutter Gracia ihrem Filius Enrique die Vita der Schauspieler-Ikone in allen Details erzählt. Und ihm abschließend folgenden Tipp mitgegeben: „Dein nächstes Ballett solltest du Romy widmen.“

📽️ Video | Enrique Gasa Valga in „Tirol Live"

Gesagt, getan. Am 17. Oktober steigt die erste von insgesamt 14 Vorstellungen im Großen Haus (es gibt noch Restkarten). Und im Programmheft ist Mama Gracia Valga als Ideengeberin an prominenter Stelle vermerkt. Ehre, wem Ehre gebührt.

Als Choreograf und Regisseur hat Gasa Valga auch die Musik selbst ausgewählt, passend zu den Stationen von Romys Biografie: ihre Rolle als junge Kaiserin in den bis zum Exzess wiederholten „Sissi“-Filmen, ihre spätere Karriere in anspruchsvollen Rollen an der Seite ihres Liebhabers Alain Delon und anderer, ihre Ehen und privaten Tragödien.