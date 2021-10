Zusammenrücken im Außerfern: Ein Bezirk, eine Karte fürs Parken

Reutte – „Vielleicht ist das ja gerade eine Sternstunde für den Bezirk Reutte, wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken“, erklärte Landesrat Johannes Tratter Mittwochvormittag in der Wirtschaftskammer Reutte. Dort wurde das enge Zusammenrücken der vier Außerferner Planungsverbände bekannt gegeben. Laut Tratter gibt es in Tirol einige Verbände mit gleichem Ansinnen, „aber gleich ein ganzer Bezirk, da seid ihr die Ersten. Gratuliere!“

Nun will man schnell in die Gänge kommen und scheut auch große Aufgaben nicht. Auf der Agenda steht etwa die gemeinsame Parkraumbewirtschaftung für das ganze Außerfern. Winkler: „Das Projekt ist fortgeschritten, es wird zeitnah zu einem Ergebnis kommen.“ Dann soll das gleiche Preisgefüge an allen Parkplätzen im Bezirk gelten, egal ob am Lech oder an Parkplätzen der Skigebiete. An einem Jahresticket für den Bezirk wird gerade gefeilt.