Triumphales Todesspiel: Netflix bricht mit „Squid Game“ Rekorde

Innsbruck – Selbst der große Konkurrent zollte zuletzt Anerkennung. Amazon-Chef Jeff Bezos, der selbst eine nicht ganz irrelevante Streaming-Plattform betreibt, nannte „Squid Game“ die „größte neue Show“, die Netflix je hervorgebracht habe. Und Netflix selbst überschlägt sich regelrecht mit Jubelmeldungen: Am 17. September ging „Squid Game“ online, seither hätte der südkoreanische Neunteiler 111 Millionen Zuseher erreicht, teilt Netflix mit – und unterstreicht: „Unser bester Serienstart aller Zeiten.“ Mit Belegen geizt der Streamingdienst. Aber dass „Squid Game“ ein globales Publikum erreicht hat, steht außer Frage: Die österreichische Regierungskrise wurde online von zahllosen Memes aus der Serie begleitet, in den USA explodierte zuletzt das Interesse an Koreanischkursen und allein auf Tiktok wurde der Hashtag #squidgame mehr als 24 Milliarden Mal verwendet.

Das inhaltliche Prinzip der Serie ist beinahe banal: 456 Menschen bekämpfen einander in blutigen „Kinderspielen“. Der Anreiz: finanzielle Verzweiflung und die Aussicht auf fette Beute. Die unbarmherzige Mechanik von Agatha Christies Abzählreim-Roman „Und dann gab’s keines mehr“ hat Dong-hyuk um geradlinige Kapitalismuskritik erweitert – und beides in kunterbuntes Dekor gesetzt. Gestorben wird auf einem ins Absurde aufgeblasenen, akribisch ausstaffierten Spielplatz.

Andere Fragen reißt die Serie nur an. Auch das generiert Interesse. Manches bleibt rätselhaft. Was nach neun Folgen Hoffnung auf eine Fortsetzung macht. Die, kündigte Hwang Dong-hyuk zunächst an, sei nicht geplant. Immerhin zählt der 50-Jährige zu Südkoreas gefragtesten Filmemachern. Er wolle sich künftig wieder dem Kino widmen, sagte er. Inzwischen, heißt es, stünde er für eine zweite Staffel zur Verfügung. Auch im echten Leben geht es manchmal um viel Geld – für Hwang Dong-hyuk. Und für Netflix sowieso. Weitere Jubelmeldungen sind also sehr wahrscheinlich. (jole)