Zu Besuch bei Lisa Hauser: Unerkannt geht gar nichts mehr

Reith b. Kitzbühel – An einem schönen Tag würde der Wilde Kaiser vom Elternhaus Lisa Hausers aus seine Schokoladenseite offenbaren. Nicht aber an diesem Oktober-Dienstag, an dem das Bergmassiv in Nebel gehüllt und nur zu erahnen ist. Für die 27-Jährige spielt das keine Rolle, die Biathlon-Weltmeisterin ist zu Trainings- und Wettkampfzwecken oft genug in der Natur. Sie genießt dieser Tage die Ruhe daheim in Reith.