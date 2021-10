FIS gab nach Schneekontrolle grünes Licht für Weltcup-Auftakt in Sölden

Am Rettenbachferner ist alles bereit für die beiden Rennen und den Ansturm der Fans.

Sölden – Die FIS hat offiziell grünes Licht für den Auftakt des alpinen Ski-Weltcups nächstes Wochenende in Sölden gegeben. Nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner am Donnerstag durch FIS-Renndirektor Markus Mayr, Rupert Steger vom ÖSV-Eventmarketing, Streckenchef Isidor Grüner und Rennleiter Rainer Gstrein steht den Riesentorläufen der Frauen (23.10.) und Männer (24.10./jeweils live TT.com-Ticker) nichts mehr im Weg.