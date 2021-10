Nach fünf Monaten Pause wieder Lotto-Fünffachjackpot

Wien – Was es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gleich dreimal gab, ist nach fünfmonatiger Pause beim Lotto "6 aus 45" wieder eingetreten: ein Fünffachjackpot. Bei der Ziehung am Sonntag geht es um rund 5,5 Millionen Euro im ersten Gewinnrang, berichteten die Österreichischen Lotterien.