Jobplattform für Baubranche

Gute Fachkräfte sind in der Bauwirtschaft immer gefragt. Die Branche punktet dank der positiven Auftragslage auch in unsicheren Zeiten mit Stabilität, vielseitigen Aufgabengebieten und aussichtsreichen Karrierechancen. Von Lehrlingen über Fachkräfte bis hin zu Führungsrollen suchen die Tiroler Bauunternehmen händeringend nach motivierten Mitarbeitern. Diese Suche wird seit einiger Zeit um ein Vielfaches erleichtert. Mit dem Jobportal www.jobsambau.at schafft die Bundesinnung Bau einen digitalen Talente-Marktplatz. Das Portal steht den insgesamt 14.000 Mitgliedsbetrieben österreichweit zur Verfügung. Sie haben damit die Möglichkeit, gezielt nach Mitarbeitern – egal ob Lehrlinge, Fach- oder Führungskräfte – zu suchen. Das Inserieren von Stellenanzeigen ist kostenlos und einfach umzusetzen.

Auch für potenzielle Arbeitnehmer gestaltet sich die Suche auf der Plattform unkompliziert: Sie finden rasch, mit nur wenigen Suchkriterien, passende Jobs und gelangen dank der Kartensuche zu Ergebnissen in ihrer Nähe. Das Stellenangebot richtet sich längst nicht mehr ausschließlich an die Männerwelt. Der Frauenanteil am Bau wächst und viele Unternehmen betreiben gezielte Anstrengungen, um mehr weibliche Kräfte zu gewinnen. Auch Frauen selbst zeigen seit einigen Jahren ein immer größeres Interesse an einer technikorientierten Tätigkeit am Bau. Die Vorzeichen stehen gut, dass die Kollegin im Baugewerbe in Zukunft keine Ausnahme, sondern die Regel darstellt.