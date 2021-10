St. Johann will Bergbahn-Anteile von SkiStar kaufen

St. Johann i. T. – Vorerst einmal sind die Gerichte am Zug: Wie berichtet, will der schwedische Mehrheitseigentümer (68 Prozent) an der Bergbahn St. Johann, SkiStar, den Verkauf seiner Anteile an die Schultz-Gruppe vor Gericht erzwingen, nachdem das vom Aufsichtsrat abgelehnt worden ist. Die Marktgemeinde St. Johann wiederum will vor Gericht die Absetzung von Aufsichtsratsvorsitzendem Stefan Seiwald bekämpfen.