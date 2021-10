Preisdruck auf Tiroler Generika: Tablette „kostet weniger als ein Kaugummi“

Wien, Kundl – Der Generika-Hersteller Sandoz sieht sich unter Preisdruck. Grund dafür ist das drohende Aus der Preisbandregelung in Österreich für Generika mit März 2022. Würde dieses nicht verlängert, könnten die Preise weiter sinken und eine kostendeckende Produktion am Tiroler Standort Kundl nicht mehr möglich sein, warnten Michael Kocher, Präsident des Mutterkonzerns Novartis in Österreich, und Sandoz-Österreich-Chef Andreas Eberhorn bei einer Pressekonferenz in Wien.